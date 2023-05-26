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Лучший снайпер сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею сделал заявление

Автор:  
Зифа Хабирова
26 Мая 2023, 06:49
Лучший снайпер сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею сделал заявление Фото: instagram.com/maxim_mukhametov

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хоккеист Максим Мухаметов поблагодарил болельщиков команды и пообещал скоро встретиться, передает МИА «Казинформ».

Максим Мухаметов опубликовал соответствующий пост в Instagram.

«Большой честью для меня было выступать за свою страну! Спасибо каждому кто внес вклад в наши победы. Спасибо большое болельщикам которые поддерживали нас регулярно! Бесценный опыт для нас, до скорых встреч», — написал Мухаметов.

На ЧМ-2023сборная Казахстана заняла итоговое шестое место в группе B и 11-е в общекомандной турнирной таблице.


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