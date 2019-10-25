Лучший проект автобусной остановки смогут выбрать актюбинцы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Презентация эскизов новых остановочных павильонов прошла в акимате Актобе. Акимат города намерен провести онлайн-голосование среди жителей за лучший проект автобусной остановки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, ранее при акиме Ильясе Испанове в Актобе были установлены современные, но неудобные автобусные остановки. Они не защищали актюбинцев ни от ветра, ни от солнца, дождя и снега.

Впредь акимат будет учитывать мнения населения при реализации проектов в части благоустройства, градостроительства.

На всеобщее внимание выносится пять вариантов остановочных павильонов.

«С целью рационального использования бюджетных средств, а также эффективной эксплуатации новых павильонов предлагается привлечь частные инвестиции. Инвестиционная привлекательность в деятельности таких павильонов заключается в удобном расположении в части их доходности. Вместе с тем, к данным павильонам будут предъявляться высокие требования, направленные на удобство горожан, улучшение архитектурного облика города. С учетом мнения населения, хотим, чтобы павильоны были теплые, обеспечивали безопасность граждан, имелись беспроводной интернет, кондиционер, электронное табло, места для инвалидов», - пояснил аким Актобе Мавр Абдуллин.

На официальной странице акимата города www.akt.gov.kz размещено онлайн-голосование, в котором может принять участие абсолютно любой житель Актобе, выбрав тот или иной остановочный павильон. Кроме того, в социальной сети Инстаграм появилась страница @aqtobe_aialdama, где под каждой фотографией павильонов расположено описание эскизов, желающие могут написать свои отзывы и пожелания.

«Мы постоянно мониторим предложения в социальных сетях и придерживаемся позиции, что любые решения в части градостроительства и благоустройства должны быть направлены для людей. Отныне будем учитывать мнение населения», - сказал глава города Мавр Абдуллин.

На сегодня по городу имеется 728 остановочных павильонов. Дополнительно требуется еще 350. В ходе анализа выявлено определенные остановочные павильоны, где интервал ожидания автобусов превышает 30 минут. Так, наблюдается наибольшее скопление людей на остановках, расположенных по маршрутам №№ 6, 7, 8А, 17, 18, 21, 25, 27, 37, 42, 47. В этой связи это также будет учитываться при установлении новых остановочных павильонов.



















