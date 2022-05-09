Лучший из представителей Казахстана финишировал 53-м на этапе велогонки в Италии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершился третий этап веломногодневки «Джиро д’Италия», протяженностью 201 километр. Лучшим из представителей «Астаны» стал Винченцо Нибали с 53-м результатом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Победителем этапа стал британец Марк Кэвендиш из команды «Quick-Step Alpha Vinyl». Вторым финишировал француз Арно Демар из «Groupama-FDJ». Третьим стал колумбиец Фернандо Гавирия из «UAE Team Emirates».
У гонщиков «Астаны» лучшим стал итальянец Винченцо Нибали, завершивший этап 53-м.
Другие представители казахстанской велокоманды показали следующие результаты: итальянец Фабио Феллине был на финише этапа 59-м, колумбиец Харольд Техада — 87-м, Мигель Анхель Лопес (Колумбия) — 104-м, Валерио Конти (Италия) — 119-м, испанец Давид Де ла Крус — 121-м, Вадим Пронский (Казахстан) — 122-м, Джо Домбровски (США) — 138-м.
В общем зачете гонщики расположились следующим образом:
1. Матье Ван дер Пул (Нидерланды, «Alpecin-Fenix») — 9:43:50;
2. Саймон Йейтс (Великобритания, «BikeExchange-Jayco») — +0:11;
3. Том Дюмулен (Нидерланды, «Jumbo-Visma») — +0:16;
12. Винченцо Нибали (Италия, «Астана») — +0:30;
18. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +0:41;
29. Валерио Конти (Италия, «Астана») — +0:47;
34. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +0:53;
64. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +1:44;
67. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +1:50;
69. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +1:57;
72. Джо Домбровски (США, «Астана») — +2:05.