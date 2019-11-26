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Лучший «Автомобиль года 2020» выбирают в Европе

26 Ноября 2019 12:30
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Лучший «Автомобиль года 2020» выбирают в Европе

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Номинанты на звание «Европейский автомобиль 2020 года» были объявлены на сайте caroftheyear.org, передает МИА «Казинформ».

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После голосования жюри, состоявшего из 60 человек, в список номинантов вошли такие автомобили как BMW 1-Series, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla.

Стоит отметить, что в жюри вошли авторитетнейшие автомобильные эксперты из 23 стран ЕС. Голосование за лучший европейский автомобиль года закончится в феврале 2020. Каждый член жюри должен будет раскрыть свои критерии оценивания и указать, почему был выбран конкретный автомобиль.

Победитель будет объявлен 2 марта 2020 года накануне Женевского автосалона.

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Ключевые слова: Транспорт, Евросоюз,
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