26 Июля 2022 09:12

Лучшими среди добровольных противопожарных формирований стали кокшетаусцы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В областных соревнованиях между добровольными противопожарными формированиями и пожарными постами Акмолинской области приняли участие 11 команд региона, а это около 50 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как поделились в пресс-службе ДЧС региона, целью проведения соревнований стала пропаганда создания добровольных противопожарных формирований и пожарных постов в отдаленных населенных пунктах Акмолинской области, повышение профессионального мастерства и боеготовности добровольных противопожарных формирований и пожарных постов.

Программа соревнований включала в себя смотр пожарной техники и пожарно-технического вооружения, сбор и выезд по тревоге, боевое развертывание.

«На первом этапе соревнований судейской коллегией осматривалась пожарная техника, ее состояние, укомплектованность, работоспособность пожарной автомашины. На втором этапе командам-участникам предстояло провести сбор и выезд по тревоге, на третьем этапе – произвести боевое развертывание, во время которого команды прокладывают магистральную и рабочую рукавные линии, правильно и быстро производят их соединение с разветвлением и поражают мишени водяной струей», - пояснили в ведомстве.

Победители соревнований добровольных пожарных формирований были определены по результатам трех этапов. Первое место заняла команда ТОО «Тыныс» города Кокшетау, второе место – команда ТОО «Запорожье Агро» Жаксынского района, третье место – добровольцы из Шортандинского района.

Организаторы отметили, что команды-призеры действовали слаженно, оперативно, с максимальной скоростью и качеством выполняя поставленную задачу. Победители награждены кубками, грамотами, медалями и ценными подарками.