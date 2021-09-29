РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    «Лучшими педагогами» в РК стали 4 учителя из Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Четыре учителя из Павлодарской области стали победителями конкурса «Лучший педагог», они награждены нагрудным знаком и денежным вознаграждением в размере 1000 месячных расчётных показателей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В преддверии профессионального праздника состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Лучший педагог-2021». Павлодарскую область представили 5 педагогов», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

    Победителями этого республиканского профессионального конкурса стали учитель информатики специализированной школы «Жас Дарын» Айдар Шайхимов, учитель истории лицея-интерната «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» для одарённых девочек Гульмира Есмакаева, учитель физики Малайсаринской школы Майского района Гульден Жумабекова и учитель казахского языка и литературы Павлодарского педагогического колледжа имени Б. Ахметова Меруерт Коржумбаева.

    «Победители конкурса были награждены нагрудным знаком и денежным вознаграждением в размере 1000 месячных расчётных показателей (2 917 000 тенге - Казинформ)», - добавили в облоно.



    Теги:
    Образование МОН Общество Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!