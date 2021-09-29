«Лучшими педагогами» в РК стали 4 учителя из Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Четыре учителя из Павлодарской области стали победителями конкурса «Лучший педагог», они награждены нагрудным знаком и денежным вознаграждением в размере 1000 месячных расчётных показателей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии профессионального праздника состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Лучший педагог-2021». Павлодарскую область представили 5 педагогов», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Победителями этого республиканского профессионального конкурса стали учитель информатики специализированной школы «Жас Дарын» Айдар Шайхимов, учитель истории лицея-интерната «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» для одарённых девочек Гульмира Есмакаева, учитель физики Малайсаринской школы Майского района Гульден Жумабекова и учитель казахского языка и литературы Павлодарского педагогического колледжа имени Б. Ахметова Меруерт Коржумбаева.

«Победители конкурса были награждены нагрудным знаком и денежным вознаграждением в размере 1000 месячных расчётных показателей (2 917 000 тенге - Казинформ)», - добавили в облоно.



