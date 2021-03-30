Лучшими на чемпионате Казахстана по акробатике стали карагандинские спортсмены

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В гимнастическом зале школы-клуба «Олимпийский резерв» имени А. Г. Степаненко в Караганде прошёл чемпионат РК по спортивной акробатике. Карагандинские спортсмены стали лучшими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях приняли участие представители Алматы, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей. Всего в борьбу вступили 73 сильнейших спортсмена страны.

В программе состязаний было три вида упражнений: балансовое, динамическое и комбинированное.

Первые места заняли карагандинцы Александра Рудакова и Дамира Талгат (женские пары), Даниель Диль и Вадим Шуляр (мужские пары), Руслан Мелешко и Русалина Халабурдина (смешанные пары).

Серебряные медали в категории «Женские группы» тоже завоевали представители карагандинской школы гимнастики Адель Биржанова, Гулару Алдабергенова и Полина Кузнецова.