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    14:15, 30 Март 2021 | GMT +6

    Лучшими на чемпионате Казахстана по акробатике стали карагандинские спортсмены

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В гимнастическом зале школы-клуба «Олимпийский резерв» имени А. Г. Степаненко в Караганде прошёл чемпионат РК по спортивной акробатике. Карагандинские спортсмены стали лучшими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соревнованиях приняли участие представители Алматы, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей. Всего в борьбу вступили 73 сильнейших спортсмена страны.

    В программе состязаний было три вида упражнений: балансовое, динамическое и комбинированное.

    Первые места заняли карагандинцы Александра Рудакова и Дамира Талгат (женские пары), Даниель Диль и Вадим Шуляр (мужские пары), Руслан Мелешко и Русалина Халабурдина (смешанные пары).

    Серебряные медали в категории «Женские группы» тоже завоевали представители карагандинской школы гимнастики Адель Биржанова, Гулару Алдабергенова и Полина Кузнецова.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область Общество Молодежь
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