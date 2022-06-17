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Лучшим выпускникам Жанаозена вручили знак «Алтын белгі»
17 Июня 2022 15:15

Лучшим выпускникам Жанаозена вручили знак «Алтын белгі»

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Жанаозенским выпускникам, окончившим школу с отличием, вручили нагрудной знак «Алтын белгі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное мероприятие «Выпускник 2022: Новый Казахстан завтра» прошло в селе Кендерли города Жанаозена. Нагрудной знак «Алтын белгі» отличникам вручила руководитель управления образования Мангистауской области Динара Жумашева. Она пожелала выпускникам успехов в их взрослой жизни.

Кроме того, отличникам вручили благодарственные письма от акима Жанаозена Айбека Косуакова и денежные премии от местных предпринимателей. Поздравить ребят пришли представители власти, депутаты, родители.

В этом году в Жанаозене 1485 выпускников. 29 из них стали обладателями знака «Алтын белгі», 139 - получили аттестат с отличием.


Автор:
Корреспондент
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