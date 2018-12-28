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Лучшим вузом тюркского мира признан КазНУ
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По итогам уходящего года Всемирный конгресс тюркских народов удостоил КазНУ им. аль-Фараби звания «Лучший университет тюркского мира» и наградил ректора академика Галыма Мутанова именной золотой медалью этой международной организации.
В поздравительной речи президент Всемирного конгресса тюркских народов Яхья Алиев отметил высокие достижения ведущего казахстанского вуза, его огромный научно-инновационный потенциал и динамичное развитие.
Под руководством ректора Галыма Мутанова проведены масштабные преобразования, что позволило КазНУ добиться значительных успехов в продвижении в международных рейтингах. Этот передовой опыт перенимается другими вузами мира и является примером для университетов тюркских стран.
Также он подчеркнул, что КазНУ достойно носит имя великого мыслителя и философа Востока Аль-Фараби, широко известен в мире и проводит большую работу по развитию и укреплению сотрудничества вузов тюркских стран. А его лидирующие позиции свидетельствуют об особом внимании государства развитию человеческого капитала и высоком уровне казахстанской системы высшего образования.
Всемирный конгресс тюркских народов - международное общественное объединение, деятельность которого направлена на укрепление сотрудничества и дружественных отношений между тюркскими странами, в том числе в сфере науки, образования и культуры.
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