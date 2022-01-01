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Лучшим врачом года МЧС РК признан доктор из Восточного Казахстана

1 Января 2022 23:35
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Лучшим врачом года МЧС РК признан доктор из Восточного Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан состоялся конкурс медицинских работников МЧС РК. Врач медицины катастроф – это не столько профессия, сколько призвание. От профессионализма медицинских работников зависит самое главное – здоровье человека, а порой и его жизнь, рассказывает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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Конкурс проходил в онлайн-формате. Члены комиссии задавали участникам вопросы в области оказания экстренной помощи пострадавшим. Например, такие как «Первые признаки шокового состояния пострадавшего», «Первая медицинская помощь пострадавшему при гипогликемии», «Каковы первые признаки биологической смерти пострадавшего», «Первая помощь при инсульте» и другие.

От Восточного Казахстана в конкурсе принимали участие Злобин Андрей – врач, руководитель группы реанимации и анестезиологии ВК филиала Центра медицины катастроф, Жадыкбаева Назигуль – медицинская сестра группы реанимации и анестезиологии Восточно-Казахстанского филиала Центра медицины катастроф и Сайланбек Ержанбек – врач специализированного отряда города Усть-Каменогорска «СПиАСР».

В номинации «Лучший врач МЧС РК 2021 года» стал Андрей Злобин – врач филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по Восточно-Казахстанской области.

Андрей в медицине более 10 лет, а последние три года работает в Центре Медицины катастроф.

Чтобы стать хорошим врачом, требуется высокий интеллект, интуиция, ответственность, наблюдательность, коммуникативные способности, и, как сегодня принято говорить – стрессоустойчивость, все эти качества присутствуют в Андрее Злобине. Он профессионал своего дела. На его счету много спасенных жизней, сообщили в пресс-службу ДЧС.


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#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #МЧС  
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