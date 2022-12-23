Лучшим спортивным регионом Казахстана признана Карагандинская область

23 Декабря 2022, 20:41

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Министерство культуры и спорта РК подвело итоги года. Карагандинская область признана лучшим спортивным регионом страны, а теннисист Алан Курмангалиев – лучшим молодым спортсменом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специальная комиссия, в которую вошли не только представители профильного ведомства, но и общественные деятели, оценивала результаты работы, проведенной в регионах, по нескольким критериям. Это развитие массового спорта, инфраструктуры, реализация новых интересных проектов и другие важные направления.

В Астане состоялась торжественная церемония «Итоги 2022 года», организованная Министерством культуры и спорта. И дважды на сцену выходили представители Карагандинской области - руководитель управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев для получения награды в номинации «Лучший спортивный регион» и Алан Курмангалиев как победитель в номинации «Лучший спортсмен молодежного и юношеского состава», который впервые в истории Казахстана стал чемпионом мира и призером чемпионата Азии по настольному теннису.

«Безусловно, мы гордимся такой высокой оценкой нашего труда. Это итог работы и поддержки, прежде всего, акимата области. В 2022 году действительно было сделано очень много, реализованы новые проекты в сфере инвалидного спорта. Будем стараться держать эту высокую планку, тем более на будущий год очень много планов по развитию спорта в нашем регионе», – сказал Темирхан Абылаев.

Ранее сообщалось о том, что в Астане объявили победителей первой национальной спортивной премии.

Фото Управления физической культуры и спорта Карагандинской области