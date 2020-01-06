Лучшим следователем года в Актюбинской области стала молодая девушка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Департаменте полиции Актюбинской области подвели итоги работы следственных подразделений региона за 2019 год. Лучшим следователем года стала молодая девушка старший лейтенант полиции Жанар Исмагулова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Лучшим следователем Актюбинской области была признана следователь городского отдела полиции №1 Астанинского района города Актобе старший лейтенант полиции Жанар Исмагулова.





«Жанар Исмагулова с самого детства мечтала работать в полиции. Родителей такое рвение дочери служить в органах не удивило, так как старший брат работает в правоохранительных органах в другой области и Жанар тоже выбрала для себя нелегкий путь служения закону. В 2019 году благодаря ей в суд было направлено более 100 уголовных дел, кроме того она расследовала 17 уголовных дел тяжкой категории. Такие результаты не могли остаться без внимания», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Лучшим дознавателем Актюбинской области признан старший дознователь городского отдела полиции № 3 Алматинского района города Актобе Айболат Баймурзин. Главная задача сотрудника органов внутренних дел, по мнению Айболата, это всегда уметь держать ответ перед гражданами и прежде всего перед собой.



