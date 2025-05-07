Лучшим пилотом дрона в стране признан школьник из Караганды

В прошлом году карагандинец Тимофей Муравьев тоже получил звание пилота дрона № 1 в стране. В его копилке награды нескольких казахстанских и международных соревнований. Он пилотирует дроны с шести лет. Это увлечение ему передалось от его отца Сергея.

— У меня было все необходимое оборудование, и Тима как-то попросил полетать. Я разрешил, но тогда подумал, что у него ничего не получится: он ведь маленький — ему было всего шесть лет. Но у него не просто получилось: уже через неделю он летал получше нас, взрослых, — вспоминает Сергей Муравьев.

Фото из личного архива Тимофея Муравьева

С тех пор он лично стал учить сына тонкостям пилотирования дронов. Вместе с ним они основали команду NSPKazGeoScan и выступают на соревнованиях.

— Дрон-рейсинг, или гонки на дронах, — молодой вид спорта, который зародился в 2014 году в Австралии. Участники летают на FPV-дронах. Это такие дроны, изображение с камер которых передается напрямую в очки пилота, то есть он все видит от первого лица, как будто бы летает сам. Суть гонки в том, чтобы, во-первых, обойти препятствия на пути, а во-вторых, сделать это быстро и первым дойти до финиша, — рассказывает Сергей.

Сейчас одни из крупнейших соревнований по дрон-рейсингу в мире проходят в Майами, США. Их проводит мировая лига MultiGP, которая объединяет более 38 тысяч пилотов всего мира. На соревнования в Майами приглашают только самых лучших. Для того чтобы определить лидеров, в каждой стране проводят по два оборочных этапа — весенний и летний. Трассы для этих гонок выбирают методом голосования на сайте лиги MultiGP. Затем в каждой из стран-участниц делают точные реконструкции этих трасс и проводят отборочные соревнования.

Фото из личного архива Тимофея Муравьева

Весенний этап такого отбора прошел в Алматы 3 и 4 мая. По итогам гонки лучшим пилотом страны стал двенадцатилетний Тимофей Муравьев.

— Дрон-рейсинг как вид спорта очень помолодел. Например, в России есть мальчик, ему лет 6, и он летает лучше многих взрослых. Поэтому никаких возрастных ограничений в таких гонках нет, и Тима вполне мог принять участие, — говорит его отец.

Теперь впереди у Тимофея летний этап отбора. Если он станет лучшим и на нем, то сможет защищать честь Казахстана в Майами.

Напомним, у Тимофея уже есть опыт выступления на международной арене. В 2024 году его приглашали на Кубок мира в Турцию. В нем принимали участие 32 высококлассных пилота — по одному из каждой страны-участницы. Юный карагандинец занял среди них 17-е место.

Фото из личного архива Тимофея Муравьева

Также Тимофей защищал честь Казахстана на чемпионате мира в Саудовской Аравии. В нем соревновались 155 пилотов. Из них по итогам квалификационных туров до основного этапа дошли 64 участника, в том числе и Тимофей. По итогам гонки он вошёл в топ-16 пилотов мира.

Напомним, в Жамбылской и Туркестанской областях с помощью дронов и самолетов борются с саранчой.