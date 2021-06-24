Лучшим новостным порталом года признано МИА «Казинформ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня стали известны победители Национальной премии «URKER-2021». Лучшим новостным порталом года признан сайт Международного информационного агентства «Казинформ» - inform.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Победителя в номинации «Лучший новостной портал года» огласила генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева.

«Поздравляю вас с предстоящим профессиональным праздником! Лучший новостной портал года – агентство «Казинформ». Поздравляю!» - объявила Раушан Кажибаева.

Председатель правления АО «МИА «Казинформ» Аскар Умаров сказал, что для всего Агентства большая честь получить эту статуэтку в год 30-летия Независимости страны.

«Выражаем благодарность нашим читателям, журналистам, пользователям, жюри и министру», - сказал Аскар Умаров.

МИА «Казинформ» - первое ведущее государственное информационное агентство в Республике Казахстан, получившее международный статус. Казинформ более 100 лет распространяет достоверную и своевременную информацию о политике, экономике, образовании, здравоохранении, спорте, культуре и других важных сферах жизни общества.

Казинформ предоставляет официальную информацию о деятельности Администрации Президента, Парламента, Правительства, региональных властей, национальных финансовых и промышленных структур.

Новости Казинформа доступны на сайте inform.kz на казахском, русском, английском, китайском и узбекском языках. Редакция использует латинскую и арабскую графику для передачи новостей на казахском языке соотечественникам, проживающим за рубежом.