Лучшим молодым поэтом Казахстана стал житель Карагандинской области

КАРАЖАЛ. КАЗИНФОРМ – Двадцатисемилетний житель города Каражала Карагандинской области Жалгас Артыкбаев одержал победу в республиканском конкурсе «Лучший молодой поэт – 2021», посвящённом 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Жалгас увлекается поэзией с юного возраста. Ещё будучи школьником, он начал сочинять стихи. А его редактором и одним из жёстких критиков был отец Елгельды Артыкбаев, который тоже пишет стихи.

«Я помню, как отец вносил свои правки, учил меня. В 2010 году благодаря его наставлениям и моим стараниям я одержал одну из крупных побед на тот период. Стал победителем городского конкурса чтецов, посвящённого пропаганде произведений великого Абая. Для меня, школьника, это было значимым и мотивирующим событием», – рассказал победитель поэтического конкурса.

После окончания учёбы Жалгас поступил в столичный вуз и окончил его с отличием. Он учился по специальности «таможенное дело». Во время учёбы в университете поэт был депутатом молодёжного маслихата.

«На последнем курсе мне предлагали остаться работать в вузе. Но, получив диплом, я вернулся к родителям в Каражал. Устроился на разрез помощником экскаваторщика. Пока работаю там. Параллельно пишу стихи, получаю второе высшее образование», – отметил Жалгас.

Принять участие в республиканском конкурсе молодых поэтов Жалгасу предложил преподаватель вуза, в котором он учился. Акын без раздумий решил подать заявку. Конкурс проходил в офлайн-формате в столице. В нём приняли участие конкурсанты со всех уголков Казахстана.

«Конкуренция была серьёзная. Все участники хорошо подготовились. Я был восхищён их уровнем. Честно признаюсь, что не ожидал победы. Но надежда была. Когда объявляли имена победителей, я радовался как ребенок. Спасибо моему руководителю Анель Енсебаевой за то, что поверила в меня. Я получил диплом первой степени, моё фото размещено на первой странице сборника молодых поэтов. Организаторы конкурса также отметили моих родителей и руководителя. Им вручены благодарственные письма», – добавил Жалгас.

В копилке поэта более 50 произведений. В будущем он хочет издать сборник своих стихов.