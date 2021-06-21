Лучшим мастером по дереву признали подучетного службы пробации в Акмолинской области

БУЛАНДЫ. КАЗИНФОРМ - Первый этап областного конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Менің Отаным, менің Қазақстаным!» прошел в Буландынском районе. Лучшим мастером по дереву был признан осужденный службы пробации района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

В рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан в Буландынском районе прошел первый этап областного конкурса мастеров декоративно- прикладного искусства.

«В ремесленном конкурсе принял участие осужденный к ограничению свободы, состоящий на учете службы пробации Буландынского района Департамента УИС по Акмолинской области. Имея постоянное место работы, Серик в свободное время занимается своим призванием, изготавливая традиционные изделия из дерева. В основном это небольшие подарки родным и друзьям, но бывали случаи, когда его просили продать те или иные вещи», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

«Изготовление изделий из дерева – это долгий, кропотливый процесс. Только на первый взгляд кажется, что это несложно. На самом деле здесь много нюансов, хитростей, которые можно постичь только в процессе изготовления. Кроме того, требуется огромное терпение, усидчивость и желание увидеть конечный результат», - поделился мастер.

Всего в районном конкурсе приняли участие шесть мастеров-деревщиков. Подучетный службы пробации акмолинского ДУИС стал среди них лучшим и получил приглашение на участие в областном конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства «Менің Отаным, менің Қазақстаным!».