Лучшим кинологом стал военнослужащий из Темиртау
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Лучшего кинолога выбрали среди нескольких воинских частей Казахстана. Эту честь удостоился старший сержант из воинской части 5516 города Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В городе Атбасаре Акмолинской области прошел конкурс специалистов-кинологов 7 воинских частей Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии.
В соревнованиях среди лучших кинологов был определен специалист года. По итогам конкурса старший сержант Асет Байсугуров из воинской части 5516 города Темиртау со служебной собакой по кличке Дина заняли І место.
«Конкурс прошел на высшем уровне, много конкурсантов, и все очень хорошо подготовленные. Сегодня победа улыбнулась мне и моему верному другу. В Нур-Султане мы будем представлять региональное командование «Орталық» среди лучших кинологов Национальной гвардии», - сказал победитель соревнований Асет Байсугуров.
Специалисты прошли три этапа: поиск наркотиков, поиск взрывчатых веществ и поиск следов преступника.
По итогам соревнований ІІ место занял специалист из воинской части 5510 ефрейтор Ерасыл Нургалиев из города Кокшетау. А ІІІ места был удостоен сержант Илья Бондарев, специалист-кинолог воинской части 3517 города Степногорска.