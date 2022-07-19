19 Июля 2022 03:44

Лучшим кинологом стал военнослужащий из Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Лучшего кинолога выбрали среди нескольких воинских частей Казахстана. Эту честь удостоился старший сержант из воинской части 5516 города Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе Атбасаре Акмолинской области прошел конкурс специалистов-кинологов 7 воинских частей Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии.

В соревнованиях среди лучших кинологов был определен специалист года. По итогам конкурса старший сержант Асет Байсугуров из воинской части 5516 г орода Темиртау со служебной собакой по кличке Дина заняли І место.

«Конкурс прошел на высшем уровне, много конкурсантов, и все очень хорошо подготовленные. Сегодня победа улыбнулась мне и моему верному другу. В Нур-Султане мы будем представлять региональное командование «Орталық» среди лучших кинологов Национальной гвардии», - сказал победитель соревнований Асет Байсугуров.

Специалисты прошли три этапа: поиск наркотиков, поиск взрывчатых веществ и поиск следов преступника.