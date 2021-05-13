Лучшим фельдшером Павлодарской области назвали работника скорой помощи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский областной конкурс профмастерства выиграла старший фельдшер подстанции скорой помощи в Баянаульском районе Гульжанат Нуржанова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Работник службы 103 признана лучшим фельдшером Павлодарской области», - рассказали журналистам в пресс-службе областной станции скорой помощи.

В конкурсе профессионального мастерства, по данным ведомства, победила старший фельдшер подстанции скорой помощи в Баянаульском районе Гульжанат Нуржанова. Участие в конкурсе приняли работники всех медицинских организаций Павлодарской области. Решением жюри в номинации «Лучший фельдшер» победила представитель службы 103. В ходе церемонии награждения в управлении здравоохранения Павлодарской области её отметили сертификатом на 100 тысяч тенге.

«Каждый в детстве мечтал стать космонавтом, учителем или артистом. Я же видела себя именно в медицине, - сказала Гульжанат Нуржанова. - Сегодня я ничуть не сожалею о своём выборе, потому что медик - благородная профессия; медработники выполняют ответственную миссию - стоят на защите здоровья населения. Хочу поблагодарить всех, кто работает в системе здравоохранения и до конца верен этому делу».

По данным павлодарской «скорой» Гульжанат Нуржанова в 1995 году окончила Павлодарский медицинский колледж по специальности «лечебное дело». Свой трудовой путь она начала фельдшером скорой помощи в Баянаульской районной больнице, там же работала медсестрой в операционном блоке. В 2016 году, когда в Павлодарской области объединили сельские пункты службы 103 в одну систему, Г. Нуржанова стала старшим фельдшером подстанции скорой помощи Баянаульского района.

«В павлодарской службе 103 всегда уделяют большое внимание повышению квалификации своих работников, поэтому, как и все сотрудники станции скорой помощи, Гульжанат Нуржанова постоянно проходит обучение. Сегодня она работает на новом реанимобиле, которые служба получила буквально в прошлом году, - добавили в службе 103 региона. - Как того требуют международные стандарты, фельдшер обучена навыкам базовой, взрослой и детской реанимации».





Фото пресс-службы областной станции скорой помощи.