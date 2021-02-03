Лучшим дознавателем стала сотрудница районного отдела полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области лучшим дознавателем стала Кульмира Жармуканов из отдела полиции Кызылжарского района, лучшим следователем – Умидбек Фархадов из 2-го отдела управления полиции Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, оба подразделения – следствия и дознания - осуществляют досудебное расследование. Разница в том, что следствие занимается раскрытием только тяжких преступлений.

К. Жармуканова за год расследовала 60 дел.

«Наша работа заключается в том, чтобы каждый день прилагать максимум усилий и помочь восстановить справедливость. Такое напряжение не выдержишь без любви к своему делу», — считает майор полиции Жармуканова.

Одно из последних дел, над раскрытием которого работал У. Фархадов — грабёж в составе группы с применением насилия. Досудебное расследование заняло 12 дней. Хотя даже по ускоренному производству на него отводится 15 дней. Ни одному из обвиняемых не удалось избежать наказания. Всего за минувший год он расследовал 95 уголовных дел.

«Профессиональный конкурс — хороший способ дополнительной мотивации сотрудников. Ориентир на лучших — это своего рода «сверка часов», подсказка для других, на чём нужно сосредоточиться, чтобы добиться профессионального роста. И, конечно, показатель того, что приложенные усилия не остаются незамеченными. Хотелось бы каждого из сотрудников увидеть с грамотой лучшего в руках», — сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.



