«Лучшим дебютантом» Мадридского кинофестиваля объявлен казахстанский режиссер

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм «Эль Фриман» режиссера Елжаса Рахимбекова, принявший участие в Мадридском международном кинофестивале, прошедшем с 21 по 28 июля, получил награду в категории «Лучший режиссер-дебютант», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».

Также картина была номинирована в категории «Лучшая операторская работа в художественном фильме». Фильм был создан на киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Что примечательно, режиссер картины Е. Рахимбеков обошел в данной категории 14 конкурентов из разных стран мира, включая известного голливудского актера Шайа ЛаБафа, который также претендовал на звание «Лучшего режиссера-дебютанта» со своим фильмом «#TAKEMEANYWHERE».

Дебютная картина Е. Рахимбекова (творческий псевдоним - Михар Сажле) рассказывает историю иммигранта, скрывающегося от американских властей в Лос-Анджелесе. Помимо режиссуры он также исполнил и главную роль в фильме.

«В первую очередь я адресую огромную благодарность моим родным, близким и всем тем, кто верил в нас и поддерживал до конца. Всем, кто принимал участие в создании фильма, огромное спасибо. Это только начало, - пообещал лауреат фестиваля Е. Рахимбеков.

Мадридский кинофестиваль входит в международную группу Film Fest International, в которую также входят идентичные по формату кинофестивали в Лондоне, Амстердаме, Ницце, Берлине и Милане. Фестивали этой группы всегда открыты всем известным жанрам и формам кино, особое внимание они уделяют молодому поколению деятелей киноискусства, современным тенденциям и трендам развития кинематографа.