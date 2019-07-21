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Лучшим актюбинским металлургам вручили денежные сертификаты

21 Июля 2019 04:24 92
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Лучшим актюбинским металлургам вручили денежные сертификаты

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе отпраздновали День металлурга. На праздничном мероприятии лучшим по профессии были вручены благодарственные письма, почетные грамоты и денежные сертификаты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

С профессиональным праздником металлургов поздравил аким области Ондасын Уразалин. Торжество прошло в парке имени Первого Президента.

«Крупнейшая компания «Казхром» является драйвером социально-экономического развития региона, обеспечивающим стабильной работой более 12 тысяч жителей области. Благодаря вашему добросовестному труду «Казхром» был и остается общепризнанным лидером горно-металлургической отрасли», - сказал Ондасын Уразалин.

Затем аким вручил 8 лучшим представителям металлургической профессии благодарственные письма и почетные грамоты, а также сертификаты на сумму 250-300 тысяч тенге.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием звезд казахстанской эстрады и праздничным фейерверком.

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Ключевые слова: Актюбинская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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