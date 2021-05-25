Лучшим акмолинским педагогом стала учительница из Жаксы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Учительница казахского языка и литературы КГУ «Общеобразовательная школа №1 села Жаксы» Ляззат Каскаева признана лучшим педагогом Акмолинской области и теперь представит регион на республиканском уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования региона, в области завершился областной этап заочного конкурса «Лучший педагог». В творческом состязании принял участие 21 педагог организаций начального, основного и общего среднего образования, имеющий высокие достижения в профессиональной деятельности.

По итогам конкурса, звание «Лучший педагог» и денежное вознаграждение в сумме 875100 тенге среди педагогических работников организаций начального, основного и общего среднего образования получила учитель казахского языка и литературы КГУ «Общеобразовательная школа №1 села Жаксы» Ляззат Каскаева.

«В подобном конкурсе участвовала впервые. Сначала выиграла гран-при на районном уровне. Мои работы отправили на область. Конечно, победа стала для меня совершенной неожиданностью! Ведь я представляла районную школу и понимала, что в конкурсе участвуют все школы региона, в том числе и городские. Словами не передать всей моей радости!» – поделилась с Казинформом победительница.

В общеобразовательной школе №1 села Жаксы Ляззат Каскаева трудится вот уже почти 19 лет – с 2002 года. Именно в то время она переехала с супругом в северный регион из Алматы. Сейчас в школе она не только преподает казахский язык, но и работает завучем по воспитательной работе.

Для участия в конкурсе педагоги предоставили видео-ролик «Школа моего сердца», видео-урок, эссе и портфолио.

Еще пяти конкурсантам вручены грамоты по номинациям и денежные вознаграждения в размере 50 тысяч тенге от ОО «г. Нур-Султан и Акмолинской области организация Казахстанского отраслевого профессионального союза работников образования и науки». В номинации «Зерттеуші педагог» победительницей стала учитель казахского языка и литературы КГУ «ІТ школа-лицей города Щучинска» Айман Абдрахманова. В номинации «Шығармашыл педагог» лучшей признана учитель начальных классов КГУ «Общеобразовательная школа села Вознесенка» Татьяна Стихиляс. Номинации «Жаңашыл педагог» удостоился учитель информатики КГУ «ІТ лицей имени әл-Фараби города Кокшетау» Марат Кульбаев, номинации «Көшбасшы педагог» – учитель географии КГУ «Білім-инновация» лицей-интернат» Даулет Есмагамбетов, номинации «Эрудит-педагог» – учитель математики и физики КГУ «Школа-детский сад села Новорыбинка» Максим Бичун.

Всем участникам вручены грамоты и ценные призы ОО «г. Нур-Султан и Акмолинской области организация Казахстанского отраслевого профессионального союза работников образования и науки».