Лучших знатоков государственного языка определили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках декады языков народа Казахстана в регионе состоялся онлайн-конкурс «Мемлекеттік тіл – Тәуелсіздік символы» среди представителей разных этносов, владеющих государственным языком, посвященный 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

В мероприятии приняли участие 14 конкурсантов различных сфер деятельности из районов и городов области.

Конкурс проведен с целью расширения сферы применения государственного языка, повышения интереса к государственному языку среди представителей других этносов, воспитания патриотизма молодого поколения.

Как отметили организаторы, на первом этапе конкурса участники представили короткометражные видеоролики, в которых они рассказали о своих интересах и достижениях в изучении казахского языка, прочитали отрывки из произведений известных казахских поэтов и писателей. На втором этапе конкурсанты раскрыли тему «Тіл мен Тәуелсіздік егіз ұғым».

По итогам конкурса обладателем первого места стала учитель казахского языка и литературы средней школы села Арайлы Целиноградского района Анастасия Ирубаева. Второе место заняла воспитатель детского сада «Zerek» города Кокшетау Анастасия Кравченко, третье место - педагог-психолог Игиликской основной средней школы имени И. Алтынсарина Есильского района Радмила Бигужанова.

«Я считаю, что владение государственным языком является долгом и обязанностью каждого гражданина. Для меня большое счастье не только владеть казахским языком, но и обучать детей казахскому языку», - поделилась Анастасия Ирубаева.

Призеры и участники конкурса будут награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными призами.

К слову, победитель регионального этапа конкурса будет представлять Акмолинскую область на республиканском конкурсе, который пройдет в ноябре.