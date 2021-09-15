РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:43, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Лучших знатоков государственного языка определили в Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках декады языков народа Казахстана в регионе состоялся онлайн-конкурс «Мемлекеттік тіл – Тәуелсіздік символы» среди представителей разных этносов, владеющих государственным языком, посвященный 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

    В мероприятии приняли участие 14 конкурсантов различных сфер деятельности из районов и городов области.

    Конкурс проведен с целью расширения сферы применения государственного языка, повышения интереса к государственному языку среди представителей других этносов, воспитания патриотизма молодого поколения.

    Как отметили организаторы, на первом этапе конкурса участники представили короткометражные видеоролики, в которых они рассказали о своих интересах и достижениях в изучении казахского языка, прочитали отрывки из произведений известных казахских поэтов и писателей. На втором этапе конкурсанты раскрыли тему «Тіл мен Тәуелсіздік егіз ұғым».

    По итогам конкурса обладателем первого места стала учитель казахского языка и литературы средней школы села Арайлы Целиноградского района Анастасия Ирубаева. Второе место заняла воспитатель детского сада «Zerek» города Кокшетау Анастасия Кравченко, третье место - педагог-психолог Игиликской основной средней школы имени И. Алтынсарина Есильского района Радмила Бигужанова.

    «Я считаю, что владение государственным языком является долгом и обязанностью каждого гражданина. Для меня большое счастье не только владеть казахским языком, но и обучать детей казахскому языку», - поделилась Анастасия Ирубаева.

    Призеры и участники конкурса будут награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными призами.

    К слову, победитель регионального этапа конкурса будет представлять Акмолинскую область на республиканском конкурсе, который пройдет в ноябре.

    Теги:
    Культура Образование Акмолинская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!