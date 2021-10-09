Лучших жасылеловцев наградили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Итоги XVII сезона работы молодёжных отрядов «Жасыл ел» подвели в Карагандинской области. В этом году в проекте приняли участие свыше 1 800 бойцов в возрасте от 14 до 28 лет. Лучших из них наградили во время торжественного закрытия очередного трудового сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наибольшее количество молодых людей было трудоустроено в Караганде – 320 человек, в Бухар-Жырауском районе – 180, в Темиртау – 155, в Осакаровском районе – 140 и в Балхаше – 135. В этом трудовом сезоне бойцы обработали 947,3 га земли, высадили около 1 500 деревьев», – рассказали в управлении по вопросам молодёжной политики.

Победителями в номинации «Лучший штаб» стали штабы Каркаралинского, Осакаровского районов и города Шахтинска.

В специальных номинациях «Лучший Online-штаб» отмечен Темиртауский городской штаб и штаб Бухар-Жырауского района «Поддержка сельской молодёжи».

Победители награждены благодарственными письмами и ценными подарками.

Напомним, проект трудовых отрядов «Жасыл ел» в Карагандинской области реализуется с 2005 года и направлен в первую очередь на обеспечение занятости молодёжи во время летних каникул и экологическое воспитание.

Бойцы проводят работу по озеленению и благоустройству населённых пунктов, участвуют в различных тематических мероприятиях и экологических акциях.