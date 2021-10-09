Лучших жасылеловцев наградили в Карагандинской области
«Наибольшее количество молодых людей было трудоустроено в Караганде – 320 человек, в Бухар-Жырауском районе – 180, в Темиртау – 155, в Осакаровском районе – 140 и в Балхаше – 135. В этом трудовом сезоне бойцы обработали 947,3 га земли, высадили около 1 500 деревьев», – рассказали в управлении по вопросам молодёжной политики.
Победителями в номинации «Лучший штаб» стали штабы Каркаралинского, Осакаровского районов и города Шахтинска.
В специальных номинациях «Лучший Online-штаб» отмечен Темиртауский городской штаб и штаб Бухар-Жырауского района «Поддержка сельской молодёжи».
Победители награждены благодарственными письмами и ценными подарками.
Напомним, проект трудовых отрядов «Жасыл ел» в Карагандинской области реализуется с 2005 года и направлен в первую очередь на обеспечение занятости молодёжи во время летних каникул и экологическое воспитание.
Бойцы проводят работу по озеленению и благоустройству населённых пунктов, участвуют в различных тематических мероприятиях и экологических акциях.