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    21:00, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Лучших жасылеловцев наградили в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Итоги XVII сезона работы молодёжных отрядов «Жасыл ел» подвели в Карагандинской области. В этом году в проекте приняли участие свыше 1 800 бойцов в возрасте от 14 до 28 лет. Лучших из них наградили во время торжественного закрытия очередного трудового сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наибольшее количество молодых людей было трудоустроено в Караганде – 320 человек, в Бухар-Жырауском районе – 180, в Темиртау – 155, в Осакаровском районе – 140 и в Балхаше – 135. В этом трудовом сезоне бойцы обработали 947,3 га земли, высадили около 1 500 деревьев», – рассказали в управлении по вопросам молодёжной политики.

    Победителями в номинации «Лучший штаб» стали штабы Каркаралинского, Осакаровского районов и города Шахтинска.

    В специальных номинациях «Лучший Online-штаб» отмечен Темиртауский городской штаб и штаб Бухар-Жырауского района «Поддержка сельской молодёжи».

    Победители награждены благодарственными письмами и ценными подарками.

    Напомним, проект трудовых отрядов «Жасыл ел» в Карагандинской области реализуется с 2005 года и направлен в первую очередь на обеспечение занятости молодёжи во время летних каникул и экологическое воспитание.

    Бойцы проводят работу по озеленению и благоустройству населённых пунктов, участвуют в различных тематических мероприятиях и экологических акциях.


    Теги:
    Карагандинская область
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