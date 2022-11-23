Лучших юных пианистов наградили в Казахстане

23 Ноября 2022, 20:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице состоялось торжественное награждение победителей республиканского конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion». Участие в конкурсе приняли молодые таланты в возрасте от 7 до 17 лет. Отборочные туры прошли во всех регионах страны, полуфинальные и финальные прослушивания состоялись в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

Итак, обладательницей Гран-при стала 15-летняя Жулдыз Ерженис из города Алматы. Юная исполнительница выиграла 3 000 000 тенге. Также ей предоставляется возможность организовать сольный концерт в Камерном зале театра «Астана Опера» или принять участие в симфоническом концерте под руководством всемирно известного маэстро Алана Бурибаева.

«Поддержка молодых талантов - одно из важных направлений в сфере культуры и искусства. Astana Piano Passion является ярким доказательством этой работы. Конкурс направлен на поиск и поддержку юных музыкантов в области фортепианного искусства и популяризацию их творчества. Могу заверить, что и в дальнейшем министерство будет оказывать поддержку одаренным и талантливым музыкантам, детям. Выражаю благодарность всем, кто принял активное участие в проведении данного мероприятия», - сказал на Гала-концерте министр культуры и спорта Даурен Абаев.

В отборочном этапе приняли участие 112 детей, из них в полуфинал прошли 59. В ходе отборочного тура жюри выезжали во все областные центры страны и, помимо отбора конкурсантов, провели мастер-классы для детей. В состав жюри конкурса вошли видные деятели культуры и искусства Казахстана, а также лауреаты международных конкурсов в области фортепианного искусства.

По итогам конкурса призовые места заняли лучшие музыканты по трем возрастным категориям. Каждому вручили денежные сертификаты. Данные призеров размещены на сайте министерства.

Фото: gov.kz