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    16:38, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Лучших юных историков определили в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в формате онлайн прошел этап республиканского интеллектуального конкурса юных историков «Моя малая Родина» среди учащихся 9-10 классов, посвященного 180-летию педагога, просветителя Ыбырая Алтынсарина и 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    Мероприятие проведено с целью выявления талантливых учащихся, проявляющих интерес к истории родной страны, формирования общественной активности и развития у подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданственности, а также развития знаний у учащихся по краеведению и истории Казахстана.

    Как отметили в пресс-службе управления образования, в конкурсе приняли участие 61 учащийся, прошедшие отбор на школьном, районном, городском этапах из 13 районов, городов Степногорск, Кокшетау и 4 областных специализированных школ-интернатов для одаренных детей.

    Конкурс проводился в два тура и по четырем номинациям – «История моей малой Родины», «Символ малой Родины», «Будущее моей малой Родины» и «Мой родной край». При оценке участников, члены жюри обращали внимание на полное раскрытие темы, оригинальность идеи, художественное мастерство, техническое и качественное исполнение.

    «Для меня это большой опыт в исследовании исторических памятников района. Я узнал очень много интересного. Рад, что мне довелось принять участие в данном конкурсе. Благодарю организаторов за предоставленную возможность. Готов на республиканском конкурсе достойно защищать честь нашей области», - поделился ученик 9 класса общеобразовательной школы №2 города Атбасара, победитель в номинации «Символ малой Родины» Нуржан Муратов.

    Победители областного этапа награждены дипломами и примут участие в республиканском конкурсе, который пройдет в ноябре.


    Теги:
    Регионы Казахстана 30 лет Независимости Общество История Казахстана Молодежь Акмолинская область
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