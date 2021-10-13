Лучших юных историков определили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в формате онлайн прошел этап республиканского интеллектуального конкурса юных историков «Моя малая Родина» среди учащихся 9-10 классов, посвященного 180-летию педагога, просветителя Ыбырая Алтынсарина и 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Мероприятие проведено с целью выявления талантливых учащихся, проявляющих интерес к истории родной страны, формирования общественной активности и развития у подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданственности, а также развития знаний у учащихся по краеведению и истории Казахстана.

Как отметили в пресс-службе управления образования, в конкурсе приняли участие 61 учащийся, прошедшие отбор на школьном, районном, городском этапах из 13 районов, городов Степногорск, Кокшетау и 4 областных специализированных школ-интернатов для одаренных детей.

Конкурс проводился в два тура и по четырем номинациям – «История моей малой Родины», «Символ малой Родины», «Будущее моей малой Родины» и «Мой родной край». При оценке участников, члены жюри обращали внимание на полное раскрытие темы, оригинальность идеи, художественное мастерство, техническое и качественное исполнение.

«Для меня это большой опыт в исследовании исторических памятников района. Я узнал очень много интересного. Рад, что мне довелось принять участие в данном конкурсе. Благодарю организаторов за предоставленную возможность. Готов на республиканском конкурсе достойно защищать честь нашей области», - поделился ученик 9 класса общеобразовательной школы №2 города Атбасара, победитель в номинации «Символ малой Родины» Нуржан Муратов.

Победители областного этапа награждены дипломами и примут участие в республиканском конкурсе, который пройдет в ноябре.