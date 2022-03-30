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    22:37, 29 Март 2022 | GMT +6

    Лучших волонтёров выбрали в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае состоялся ежегодный «Областной форум волонтеров-2022» среди студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

    В форуме приняли участие студенты 19 колледжей из числа представителей волонтёрских объединений и студенческого актива организаций образования.

    «Волонтеры показали работу своих объединений в разных направлениях: помощь детям и людям старшего поколения; охрана окружающей среды и экологическая безопасность; помощь в организации культурно-массовых мероприятий; дневник лучшего волонтера; добровольческие ценности», - рассказали в ведомстве.

    По итогам форума лучшей волонтерской организацией признана команда из Костанайского сельскохозяйственного колледжа. Второе место - у студентов-волонтёров Сарыкольского колледжа агробизнеса и права. Третье - Торгайский гуманитарный колледж им. Н.Кулжановой.

    Лучшим волонтером года признан студент Федоровского сельскохозяйственного колледжа Подмарков Даниил.

    В ведомстве отмечают, что Форум организован методическим кабинетом ТиПО Управления образования акимата Костанайской области» и ЧУ «Колледж ЗЕРЕК».


    Теги:
    Костанайская область Образование Общество Волонтёрство Молодежь
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