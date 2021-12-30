Лучших волонтеров наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости состоялась торжественная церемония чествования волонтеров Uzdik volonter 2021, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров подчеркнул особую роль активистов волонтерского движения, которые бескорыстно помогают нуждающимся и делают общество лучше.

Среди награжденных в различных номинациях руководитель поискового добровольного волонтерского движения Lider.kz Д. Блац, исполнительный директор корпоративного фонда Menin Armanym Ш. Ванкеев, А. Нурмагамбетова, Д. Малаева, С. Асылбек из фонда Asar-ume, К. Касабеков из фонда «Салиқалы ұрпақ», Г. Муханқызы, А. Темиров, ОФ «Харекет», А. Оқас, Е. Ұлтанбеков, Е. Шаяхмет, М. Мырзахметова из «Клуба добряков Алматы», Г. Кайсар, Л. Ибрагимова, «Красный Полумесяц», А. Ким, «Лига волонтеров Казахстана», Б. Шералиева, социальный дом «Рахым», М. Лежнева, «Котопес», С. Шункеев, фонд «Халық», М. Ануарбекова, «Я Алматинец» и другие.









Во время форума был вручен сертификат на приобретение дома нуждающейся и многодетной семье общественным фондом Asar-ume. Другие волонтеры подарят необходимую технику в новый дом. Благодаря добрым сердцам еще одна семья встретит Новый год под собственной крышей.

В канун Нового года волонтерские организации города проводят новогоднюю акцию «Чудесный Дед Мороз», в рамках которой любой желающий может исполнить предновогоднее желание нуждающегося.



