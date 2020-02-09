Лучших военных поваров и пекарей выбрали в РК «Восток»

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В региональном командовании «Восток» отобрали лучших поваров и пекарей среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, которые примут участие в международном конкурсе «Полевая кухня», передает МИА «Казинформ».

В пресс-службе командования рассказали, что всего в отборе приняли участие 15 команд. Согласно положению, конкурс «Полевая кухня» включает два этапа. На первом - проводятся соревнования по огневой подготовке. На втором участники соревнуются в мастерстве приготовления блюд и выпечке хлебобулочных изделий, где определяется уровень их профессиональной подготовки.

Отметим, что для личного изучения каждого участника начальник продовольственной службы Сухопутных войск ВС РК подполковник Аскар Нурмуханбетов, который также является главным тренером сборной Вооружённых Сил, лично присутствовал на втором этапе отборочных соревнований в масштабе региональных командований и Десантно-штурмовых войск.

«Свыше 400 военных поваров частей и соединений Сухопутных войск принимали участие в первом этапе отборочных соревнований. По итогам второго этапа из Регионального командования «Восток» 7 военных поваров и пекарей, показавших лучшие результаты, вошли в сборную команду. С ними будут проводиться учебно-методические сборы в городе Алматы для совершенствования их профессиональных навыков», – отметил главный тренер.

По результатам состязаний по оценкам жюри победителями были признаны команды поваров и пекарей войсковых частей 32388 и 27943.

Заместитель командующего войсками Регионального командования «Восток» полковник Куаныш Байтемиров поблагодарил представителей всех воинских частей за активное участие и желание развиваться в своей профессиональной сфере. Он подчеркнул важность военных поваров и пекарей для войск.

«Любой армии нужен хороший тыл, который может её вовремя накормить, одеть и обеспечить всем необходимым для выполнения поставленной задачи. Поэтому от профессионализма каждого из вас, можно сказать, зависит боеспособность личного состава, который вы должны накормить», – сказал К. Байтемиров.

К слову, главным отличием конкурса «Полевая кухня» является то, что военнослужащие, ранее принимавшие участие в армейских международных играх, не допускаются к участию в нынешнем году. Состав сборной команды ежегодно обновляется, что также служит стимулом для всех военнослужащих, желающих участвовать в АрМИ.

В пресс-службе отметили, что в этом году международный конкурс поваров и пекарей традиционно пройдёт на подмосковном полигоне «Алабино» в Российской Федерации.

Фото: Пресс-служба РК «Восток»