Лучших военнослужащих РК отберут для участия в Армейских международных играх

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В учебном центре «Спасск» РК «Астана» завершился первый этап отбора казахстанских военнослужащих на конкурс «Воин мира». Соревнования в военно-профессиональном мастерстве прошли в рамках Армейских международных игр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из 250 военнослужащих было отобрано 27 – 17 мужчин и 10 женщин. Теперь им предстоит состязаться ещё в одном туре, так как в основной состав войдут только четверо.

Военно-спортивный этап конкурса включает в себя бег на сто метров, метание гранаты на дальность, преодоление полосы препятствий, ускоренное передвижение и комплексную эстафету «Атлет», а также военно-профессиональный этап – упражнения с автоматом. Соревнования по огневой подготовке «Снайпер» предусматривают выполнение различных нормативов по стрельбе.

Но воину мира нужно быть не только выше, сильнее и быстрее всех, но и принять участие в творческом этапе конкурса «Кавалер/Сударыня» и пройти экзамен на знание истории «Эрудит».

«В отборе участвовали лучшие представители всех воинских частей, региональных командований и видов Вооруженных сил Казахстана. Претенденты показывают достаточно высокий уровень, силу воли и стремление к победе», – рассказал штаб-сержант РК «Астана» Куандык Мадияров.

Напомним, казахстанская команда не раз занимала призовые места в международном конкурсе «Воин мира». Так, в 2016 году в России наши военнослужащие в общекомандном зачёте стали третьими, в 2017-м в Беларуси – вторыми, в 2018-м в Армении – первыми.

Армейские международные игры – 2021 планируется провести с 22 августа по 4 сентября. Предполагается, что будет организовано 34 международных конкурса в 15 странах мира.