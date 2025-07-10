Лучших выпускников Kozybayev University чествовали в СКО

Мероприятие под открытым небом прошло на центральной площади города. Здесь собрались более 300 лучших студентов, отличников и активистов, а также преподаватели и родители. В церемонии награждения приняли участие аким СКО Гауез Нурмухамбетов, депутат Сената Парламента РК Ольга Перепечина, Председатель Правления-Ректор Ербол Исакаев, Член Совета директоров Анатолий Башмаков и другие почетные гости.

Один за другим выпускники поднимались на сцену, чтобы получить долгожданный диплом — символ знаний, труда и личной победы. За плечами у каждого — годы обучения, насыщенная студенческая жизнь, любимые преподаватели, сессии, практики, успехи и преодоления трудностей. Впереди ждет не менее захватывающий путь: новые города, идеи, проекты и достижения.

Фото: управление внутренней политики СКО

— Для меня этот путь был целым приключением. Вынесла один очень важный урок: как себя настроишь в первый день — так и проведешь все 4 года. Я благодарна университету за людей, которых я здесь встретила. Это не просто здание со знаниями, это по-настоящему второй дом. Здесь ты должен учиться самостоятельно расти как личность и выстраивать комфортное окружение для счастливой жизни, — отметила выпускница Kozybayev University Екатерина Офан.

Фото: управление внутренней политики СКО

Вечер украсили выступления популярных казахстанских артистов IL’HAN и Қаната Ерлана. Это сделало праздник по-настоящему атмосферным. Музыка, слова благодарности и пестрые мантии выпускников — все это стало частью большого события, которым гордится не только университет, но и весь регион.

— Я очень горжусь своей дочерью. Всегда поддерживаю ее во всех начинаниях. Благодарна за организацию мероприятия такого масштаба, все на высшем уровне. Приятно, что наши дети удостоены такой чести за свои большие достижения, — сказала жительница Петропавловска Алия Рамазанова.

Фото: акимат СКО

В этом году дипломы получили свыше 1500 выпускников, более 980 из них обучались за счет государственного образовательного заказа. Особую гордость вызывает количество отличников, которое растет с каждым годом. Многие выпускники планируют продолжить обучение в магистратуре и докторантуре, пройти службу в рядах Вооруженных сил. Более 84% уже трудоустроены. Это подтверждает высокое качество подготовки кадров и востребованность молодых специалистов на рынке труда.