Лучших в пожарно-спасательном спорте выбрали на чемпионате РК в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Завершился чемпионат Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Накануне завершился Чемпионат Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и женщин. В заключительный день спортсмены преодолевали последний этап соревнований - боевое развертывание от пожарной мотопомпы. Команды использовали все свои силы, знания и умения, чтобы показать наилучшее время.

У мужчин в этой дисциплине бронзу завоевала команда из Кызылординской области. Второе призовое место у команды из города Шымкент. Победителем стала команда Академии гражданской защиты им. Малика Габдуллина.

Среди женских команд обладателями третьего места стали спортсменки из Акмолинской области. Второе место досталось девушкам из Западно-Казахстанской области. Первое место завоевала женская команда из города Шымкент.

«Кроме того, подведены итоги четырехдневного соревнования по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и женщин. По итогам ХХVII чемпионата Республики Казахстан по пожарно–спасательному спорту среди мужчин в общекомандном зачете места распределились следующим образом: 3-е – Атырауская область, 2-е место – Мангистауская область, 1 место – город Нур-Султан. В общекомандном зачете по итогам VII чемпионата Республики Казахстан по ПСС среди женщин на третьем месте спортивная дружина из Костанайской области. Второе место у команды города Нур-Султан. Первое место занял спортивный коллектив города Шымкент»,- сообщили в ДЧС.

Победителей и призеров чемпионатов наградили кубками, медалями и ценными призами.

Напомним, с 14 по 17 июля на стадионе «Затоболец» в городе Тобыл Костанайской области проходил чемпионат Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и женщин. 251 спортсмен из 28 команд боролись за призовые места.

Определились составы национальных сборных команд. Они будут участвовать в XVI Чемпионате мира среди мужчин и VII Чемпионате мира среди женщин, который пройдет с 31 августа по 6 сентября 2021 года в городе Караганде.