Лучших учителей планируют отправить в регионы РК с низким качеством образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лучших учителей планируют направить в регионы Казахстана с низким качеством образования. Об этом сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмира Каримова на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства разработана специальная программа, то есть, уже есть проект специальной программы, по привлечению лучших учителей, с соответствующим пакетом мер поддержки, в регионы, где есть дефицит педагогов. Нами также был проведен анализ во всех регионах, самый большой дефицит педагогов на сегодняшний день установлен в четырех регионах – Атырауской, Мангистауской, Алматинской и Туркестанской областях. Корреляция нашего исследования говорит о том, что именно в данных областях имеется самое низкое качество образования. То есть, по итогам международного исследования PISA-2018, а также по результатам Единого национального тестирования, мы можем говорить, что результаты в этих четырех регионах значительно разнятся со средними показателями нашей страны», – сказала Г. Каримова.

По ее словам, программой предусмотрены существенные стимулирующие надбавки для учителей, готовых направиться для работы в указанные регионы – повышение зарплаты в два раза, оплата коммунальных услуг и аренды жилья. В настоящее время в МОН РК поступает много звонков от желающих. В указанных регионах созданы координационные советы при акимах областей, а при министерстве – конкурсная комиссия для отбора педагогов для направления в эти регионы. Для таких учителей будет организовано повышение квалификации на четырехнедельных курсах и посткурсовая поддержка во время работы.

Председатель Комитета также сообщила, что в целях выполнения поручения Главы государства по введению нормы повышения квалификации педагогов не реже одного раза в три года ведется большая работа. Был изучен опыт таких стран, как Сингапур и Финляндия, где повышение квалификации педагогов проводится один раз в год, также Российской Федерации, где учителя проходят повышение квалификации и обновляют свои знания один раз в три года. Было проведено Международное исследование TALIS – данное исследование проводится среди учителей, по итогам которого 87% учителей заявили о том, что данная поддержка им необходима. По прохождению курсов повышения квалификации учителя отмечают положительное влияние на их дальнейшую педагогическую практику. 70% вновь принятых на работу учителей также считают, что им будет необходимо повышение квалификации.

Ранее председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова рассказала, как будут поддерживать выпускников школ – призеров международных олимпиад.