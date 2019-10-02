Лучших учителей чествовали в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Первое воскресенье октября - профессиональный праздник учителей и педагогов. В связи с этим сегодня в культурно-досуговом комплексе имени Абая в Актау состоялось торжественное мероприятие. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

В этом году по традиции были определены и награждены премией акима области лучшие работники сферы образования, а также образовательные учреждения. Глава региона выразил благодарность педагогам и ветеранам отрасли за большой вклад в воспитание растущего поколения.





«В скором времени в стране будет издан закон, который позволит увеличить заработную плату учителям, ввести дополнительную оплату за сверхурочную работу, а также защитит от незаконных проверок. Защита чести и достоинства учителя - основа будущего, социализация и финансовая поддержка труда педагогов - это вклад в образование будущего поколения. Чтобы обеспечить качественным образованием молодое поколение, учителям нужно своевременно повышать квалификацию и профессиональные навыки», - сказал Серикбай Трумов.





Стоит отметить, что конкурс «Отличник образования», инициированный акимом области, имеет большое значение для педагогов и учеников. В этом году 160 учителей и 22 организации образования подали документы для участия в конкурсе.

В номинации «Лучшая сельская школа» победила школа-лицей, расположенная в селе Акшукур Тупкараганского района. Это образовательное учреждение вошло в состав «Клуба ЮНЕСКО». В номинации «Лучшая городская школа» победил лицей-интернат «Білім-Инновация». В номинации «Лучшая организация технического и профессионального образования» победителем стал Мангистауский политехнический колледж имени Халела Узбекгалиева. В номинации «Лучшая дошкольная организация» победу присудили детскому саду «Айголек» в Каракиянском районе.

В номинации «Лучшее образовательное учреждение для дополнительного образования» победила школа искусств имени Абыла Таракулы. Им подарили денежный подарок в размере одного миллиона тенге.

Также ежегодно в области проводится конкурс «Лучшая педагогическая семья» в рамках социальной поддержки семей педагогов. В этом году гран-при в этой номинации выиграла семья Джамаловых.

Кроме того, в 12 номинациях и учителя, которые получили II место в номинации «Учитель года», стали обладателями денежного приза в размере 500 тысяч тенге и поездки в курорт в Щучинске от имени областной профсоюзной организации.

Семья Курпелиевых, создавшая в регионе династию учителей, была награждена сертификатом в 500 тысяч тенге.

Кроме того, профессионалы своего дела стали обладателями медали «Ветеран труда» от Министерства науки и образования, два учителя получили награды имени Ыбырая Алтынсарина, трое учителей - обладателями звания «Почетного работника образования», ещё 19 преподавателей получили благодарственные письма от акима области.



















