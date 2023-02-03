Лучших ученых Казахстана наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИ НФОРМ – Сегодня в городе Алматы состоялась церемония награждения обладателей именных премий, премий лучший научный работник и государственных научных стипендий 2022 года. Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек вручил лауреатам премий и стипендий дипломы, нагрудные знаки и сертификаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

По итогам конкурса на соискание премий и государственных научных стипендий 50 молодых талантливых ученых до 35 лет и 25 ведущих ученых получили государственные научные стипендии. Также 50 премий вручено лучшим научным работникам 2022 года, еще присуждены шесть именных премий в области науки (имени К.И. Сатпаева, Ч.Ч. Валиханова, Кюль-Тегина, Ы. Алтынсарина, М. О. Ауэзова, Д.А.Кунаева). Победителям конкурса также вручены денежные вознаграждения.

«По поручению Главы государства Министерство науки и высшего образования акцентирует внимание на вопросах всемерной поддержки ученых и сотрудников научных организаций, организаций высшего и послевузовского образования. С этого года начинается новый этап в развитии отечественной науки. Почти 1200 наших ученых теперь будут получать зарплату вне зависимости от того, выиграли они гранты или нет. Гарантированное финансирование позволит непрерывно проводить исследования. Также мы изменили механизмы по грантовому и целевому финансированию. Финансирование науки за последние годы увеличилось почти в два раза. Для нас важно обеспечить открытость и прозрачность всех процедур. Благодарю уважаемых ученых за вклад в развитие науки и поздравляю с победой. Желаю всем успехов!» – сказал в торжественной речи министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Министр отметил, что благодаря поддержке Президента страны в сфере науки происходят позитивные изменения: совершенствуется законодательство, почти вдвое возросло финансирование. Весомая поддержка оказывается молодым ученым, модернизируется материально-техническая база НИИ, ученые направляются на стажировки в ведущие научные центры, идет процесс дебюрократизации науки.

Прозрачность конкурса обеспечивалась посредством специально созданной информационной платформы. В состав комиссии вошли ведущие ученые, эксперты, представители академий наук, Совета молодых ученых, Альянса молодых ученых и других научных организаций.

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