26 Мая 2022 22:00

Лучших учеников года выбрали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Лучших учеников года определили на XI карагандинском городском фестивале «Жыл оқушысы – 2022», который прошел во Дворце школьников № 2. Участие в конкурсе приняли более 200 человек, в финал прошли 26, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первых турах школьники писали эссе, состязались в ораторском мастерстве и предоставили на суд жюри портфолио достижений.

«В финальном этапе они рассказали о своих увлечениях, интересах, демонстрировали артистизм и таланты. Каждое выступление было интересно и оригинально», – сообщили организаторы конкурса.

Все финалисты набрали разное количество баллов, по самым высоким из них и были определены победители. Лучших выбрали среди учащихся с 6-го по 11-й класс.

Среди выпускников звания «Ученик года – 2022» удостоились Молдир Жаканова (ОШ имени А. Бокейхана) и Александр Плуталов (лицей № 2).

«Впервые об этом конкурсе я узнала, когда переходила из седьмого в восьмой класс. Один из моих одноклассников участвовал в нем. Именно тогда я поставила перед собой цель добиться звания лучшего ученика. Но такая возможность предоставилась мне только в этом году. И я добилась своей цели. Впереди нас ждет ЕНТ, я хочу поступить на журфак. Планирую учиться в столице либо в Алматы. Я уверена в своих силах и хочу пожелать учащимся школ удачи в тестировании», – сказала Молдир Жаканова.

Также звание «Ученик года – 2022» присуждено Софье Кирилловой (ОШ им. Габидена Мустафина, 6-й класс), Назару Мусаперову (гимназия им. Шакарима, 7-й класс), Дилек Тулум (гимназия им. Сакена Сейфуллина, 8-й класс), Нурдане Ибрагимовой (ОШ № 54, 9-й класс) и Анелье Шакеновой (гимназия им. Магжана Жұмабаева, 10-й класс).

Все победители и призеры конкурса награждены дипломами, медалями и памятными подарками.

Конкурс является частью проекта «Одаренные дети» и проводится для повышения качества знаний учащихся, приобщения их к самостоятельной исследовательской и творческой работе и формированию у них лидерских качеств.