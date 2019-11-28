Лучших учащихся Казахстана отметили в Фонде Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Назарбаев центре организовано чествование активных участников проекта «Ел үміті» Фонда Елбасы - призеров республиканских, международных олимпиад, передает МИА «Казинформ».

Напомним, что «Ел үміті» - новый проект Фонда, инициированный Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Проект нацелен на выявление и поддержку молодых талантов, стимулирование их научной и творческой деятельности.

Одной из форм реализации этого комплексного проекта является премия «Ел мақтанышы». Одаренные молодые таланты из разных регионов страны, добившиеся высоких результатов в математике, физике, информатике, биологии, лингвистике, химии, а также их наставники, преподаватели стали лауреатами этой премии.

Учащимся, завоевавшим золотую, серебряные и бронзовые медали на олимпиадах международного уровня, от имени Фонда Елбасы вручены дипломы и денежные сертификаты.





Из рук Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обладатель золотой медали - выпускник Республиканской физико-математической школы (г.Алматы), студент международного университета информационных технологий Батыр Сардарбеков и его наставник - тренер сборной команды Казахстана по информатике Темирлан Сатылханов получили сертификат на сумму 2 млн тенге.





За серебро учреждены сертификаты по 1 млн тенге каждому, за бронзу - по 500 тыс. тенге. Обладателям таких медалей сертификаты вручил исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Асет Исекешев.





«Сейчас есть прекрасные возможности получать знания и участвовать в международных олимпиадах. Надо пользоваться такими возможностями. Со своей стороны, Фонд Елбасы в рамках новой инициативы «Ел үміті» будет поддерживать молодых талантов, стимулируя молодежь и содействуя достижению новых вершин», - отметил он.

Асет Орентаевич призвал молодых талантов не останавливаться на достигнутом, стремиться к знаниям и добиваться новых успехов. Он подчеркнул, что сегодняшние успехи учеников – залог успешного будущего Казахстана.















