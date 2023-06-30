Лучших судей отметили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню судьи и работника суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов поздравил судей и работников судебной системы, поблагодарив их за вклад в отправление правосудия и укрепление законности в судебной системе.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что «верховенство закона невозможно гарантировать без по-настоящему независимых, открытых и профессиональных судов всех уровней. Государство проводит большую работу в этом направлении». Новые законы усилили защиту прав и законных интересов граждан. Вы играете важную роль в построении демократического и правового государства, сохранении стабильности в обществе и гражданского мира. Разрешение споров и конфликтов требует от судьи высокой квалификации, опыта и безупречных человеческих и личностных качеств. Стоит отметить, что большинство рассмотренных вами дел, заканчиваются примирением. Это свидетельствует об эффективности деятельности судов, открытости и высоком профессиональном уровне», - сказал Ералы Тугжанов.

Ветеранам судебной системы и действующим судьям аким области вручил нагрудные знаки «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» и благодарственные письма.

В Актюбинской области работают более 370 судей и сотрудников судов. С начала текущего года в судах области рассмотрено около 10 тысяч дел. Согласно мониторингу, проведенному верховным судом, подписанием мирового соглашения закончилось 54,6% дел. Это лучший показатель по республике в разрезе регионов.