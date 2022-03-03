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Лучших стрелков среди женщин определили в костанайской полиции

3 Марта 2022 22:12
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Лучших стрелков среди женщин определили в костанайской полиции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области определили лучших стрелков среди женщин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В канун Международного женского дня в Костанае полицейские провели чемпионат по стрельбе из боевого оружия среди женщин.

Соревнования проводятся для популяризации стрелкового спорта и повышения профессионального мастерства среди сотрудниц ведомства. Открыл соревнования заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Ардак Ынтыкбаев, который отметил важность мероприятия для повышения профессиональных навыков полицеских.

«У нас сильные традиции: сборные команды департамента Костанайской области ежегодно на соревнованиях, чемпионатах МВД занимают призовые места. И не раз становились победителями», - отметил первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Виктор Чернявский.

Участницы состязаний не уступают мужчинам в стрельбе, а также в сборе и разборе боевого оружия.

«В этом виде соревнований очень важны такие качества, как уверенность, выдержка, самообладание», - считает серебряный призер чемпионата МВД Екатерина Деткова.

В декабре прошлого года она принимала участие в республиканских соревнованиях и заняла второе место. Стрельбой начала заниматься еще в школе, ходила на тренировки, секции, участвовала в различных турнирах по стрельбе из пневматического оружия. Когда поступила в Костанайскую академию МВД, начала намного больше времени уделять этому виду спорта.

Настоящую волю к победе и хорошую технику стрельбы показала сотрудник СОБРа Алиса Бисембаева, которая заняла первое место, кандидат мастера спорта по дзюдо.

Инспектор СОБРа Сая Ауельбекова удостоилась второго места. Она кандидат в мастера спорта по самбо, дзюдо и рукопашному бою, мастер спорта международного класса по жекпе-жек.

Сотрудница криминальной полиции Гульзана Камзина, которая заняла третье место, за время службы участвовала также в различных соревнованиях.




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#Костанайская область   #МВД РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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