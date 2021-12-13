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Лучших стрелков среди полицейских определили в МВД

13 Декабря 2021 14:42
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Лучших стрелков среди полицейских определили в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во Дворце спорта «Алатау» МВД прошел чемпионат по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии на кубок министра внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Турнир был организован Департаментом специальной и мобилизационной подготовки МВД РК и Центральным Советом общественного объединения «Физкультурно-спортивного общества «Динамо» в рамках празднования 30-летия Независимости.

Огневая подготовка является одним из основных служебно-прикладных видов спорта в ОВД. От навыков и умения стражей порядка владеть табельным оружием и умело применять его в кризисных ситуациях порой зависит жизнь граждан и самих полицейских.

В соревнованиях принимали участие команды территориальных Департаментов полиции, Комитета уголовно-исполнительной системы, Управления специализированной службы охраны МВД, а также Национальной гвардии Республики Казахстан.

По итогам соревнований в личном зачете среди женщин лучшей стала сотрудница КАП МВД РК Актоты Боранова, второе место досталось сотруднице Департамента полиции Костанайской области Екатерине Детковой, третьего места удостоилась сотрудница Департамента полиции города Алматы Наталья Ткаченко.


В личном зачете среди мужчин первое место завоевал сотрудник Департамента полиции Актюбинской области Самат Сартай, на вторую и третью ступени пьедестала поднялись представители Департамента полиции СКО Ерик Кульжанов и Руслан Тасимов.

А в общекомандном зачете места распределились в следующем порядке:

1) команда Департамента полиции Северо-Казахстанской области;

2) команда Министерства внутренних дел;

3) команда Департамента полиции города Алматы.


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#МВД РК   #30 лет Независимости  
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