Лучших стрелков и легкоатлетов выявили в Нацгвардии РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 17 по 19 августа в поселке Карабас Карагандинской области прошел чемпионат Национальной гвардии РК по стрельбе из штатного оружия и легкой атлетике среди военнослужащих региональных командований «Орталық», «Шығыс», «Батыс», «Оңтүстік», а также воинской части 5573 и Академии Национальной гвардии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Данный чемпионат был посвящен памяти погибших военнослужащих срочной службы во время январских событий в стране: рядовых Айбата Аманова и Мадияра Кайсарова.

В чемпионате также приняли участие команды из: Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областей. Всего приняли участие более 40 участников.

На строевом плацу прошла церемония награждения, в котором принял участие заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Бауржан Абжанов. Среди приглашенных гостей был и отец погибшего рядового Мадияра Кайсарова – Оразалы Кайсарулы, который поблагодарил командование Национальной гвардии за организацию турнира в честь его сына.

В трехдневном соревновании участники из всех регионов страны показали отличные результаты. По итогам легкоатлетическому кроссу первое место заняла сборная регионального командования «Шығыс», второе место заняла воинская часть 5573 (г. Нур-Султан). Третье место - региональное командование «Орталық».

В виде легкоатлетической эстафеты первое место заняла команда регионального командования «Орталық», призовое второе место – воинская часть 5573. Бронзовыми призерами данного состязания стала сборная регионального командования «Шығыс».

По стрельбе из штатного оружия первое место заняла сборная Академии Национальной гвардии (г. Петропавловск), второе место - региональное командование «Оңтүстік», третье место – региональное командование «Батыс».

Генерал-майор Бауржан Абжанов и Оразалы Кайсарулы наградили призеров соревнований кубками и медалями.