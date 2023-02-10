Лучших стрелков чествовали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов принял участие в церемонии чествования победителей и призеров рейтингового Кубка мира по пулевой стрельбе, который на днях прошел в Индонезии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта.

Напомним, что наша команда добилась исторического результата, заняв первое общекомандное место в медальном зачете.

Министр отметил последние успехи казахстанских стрелков, поблагодарил тренерский штаб, а также выразил уверенность в том, что наши спортсмены достойно выступят на Олимпиаде в Париже.

«Поздравляю наших спортсменов и весь Казахстан с этим историческим успехом. Впервые наша страна стала лидером общего медального зачета на таком престижном соревновании. Несмотря на юный возраст, наши спортсмены уже добиваются громких побед, на равных борясь с действующими олимпийскими чемпионами. Хочу особо отметить работу тренеров и специалистов, без которых, я уверен, результат был бы другим. Последние успехи Казахстана не только в пулевой, но и в стендовой стрельбе несомненно вселяют оптимизм относительно перспектив нашей сборной на ближайших Олимпийских играх во Франции», — заявил министр.

На рейтинговом Кубке мира Казахстан представили 15 сильнейших стрелков (9 парней и 6 девушек). В итоге нашей команде, состоящей из мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, удалось занять первое место в общем медальном зачете с тремя золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми наградами.

Медали высшей пробы завоевали:

Никита Чирюкин — скоростная стрельба с 25 метров из пистолета;

Арина Алтухова — стрельба из винтовки с трех позиций (50 м);

Женская команда в составе Александры Ле, Елизаветы Безруковой и Анастасии Григорьевой — стрельба с 10 метров из пневматической винтовки.

«Серебро» выиграли:

Константин Малиновский — стрельба с 10 метров из пневматической винтовки;

Никита Шахторин, Константин Малиновский и Ислам Сатпаев — стрельба с 10 метров из пневматической винтовки;

Никита Чирюкин, Валерий Рахимжан и Алексей Лотарев — стрельба с 10 метров из пневматического пистолета;

Константин Малиновский, Матвей Тимофеев, Ислам Сатпаев — стрельба из винтовки с трех позиций (50 м);

Арина Алтухова, Александра Ле, Елизавета Безрукова — стрельба из винтовки с трех позиций (50 м);

Бронзовыми призерами стали:

Ирина Юнусметова и Валерий Рахимжан — ПП-микс;

Ирина Юнусметова, Ольга Аксенова и Сауле Алимбек — стрельба из пистолета с 25 метров;

Елизавета Безрукова и Ислам Сатпаев — ВП-микс.