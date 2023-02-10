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    03:30, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Лучших стрелков чествовали в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов принял участие в церемонии чествования победителей и призеров рейтингового Кубка мира по пулевой стрельбе, который на днях прошел в Индонезии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта.

    Напомним, что наша команда добилась исторического результата, заняв первое общекомандное место в медальном зачете.

    Министр отметил последние успехи казахстанских стрелков, поблагодарил тренерский штаб, а также выразил уверенность в том, что наши спортсмены достойно выступят на Олимпиаде в Париже.

    «Поздравляю наших спортсменов и весь Казахстан с этим историческим успехом. Впервые наша страна стала лидером общего медального зачета на таком престижном соревновании. Несмотря на юный возраст, наши спортсмены уже добиваются громких побед, на равных борясь с действующими олимпийскими чемпионами. Хочу особо отметить работу тренеров и специалистов, без которых, я уверен, результат был бы другим. Последние успехи Казахстана не только в пулевой, но и в стендовой стрельбе несомненно вселяют оптимизм относительно перспектив нашей сборной на ближайших Олимпийских играх во Франции», — заявил министр.

    На рейтинговом Кубке мира Казахстан представили 15 сильнейших стрелков (9 парней и 6 девушек). В итоге нашей команде, состоящей из мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, удалось занять первое место в общем медальном зачете с тремя золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми наградами.

    Медали высшей пробы завоевали:

    Никита Чирюкин — скоростная стрельба с 25 метров из пистолета;

    Арина Алтухова — стрельба из винтовки с трех позиций (50 м);

    Женская команда в составе Александры Ле, Елизаветы Безруковой и Анастасии Григорьевой — стрельба с 10 метров из пневматической винтовки.

    «Серебро» выиграли:

    Константин Малиновский — стрельба с 10 метров из пневматической винтовки;

    Никита Шахторин, Константин Малиновский и Ислам Сатпаев — стрельба с 10 метров из пневматической винтовки;

    Никита Чирюкин, Валерий Рахимжан и Алексей Лотарев — стрельба с 10 метров из пневматического пистолета;

    Константин Малиновский, Матвей Тимофеев, Ислам Сатпаев — стрельба из винтовки с трех позиций (50 м);

    Арина Алтухова, Александра Ле, Елизавета Безрукова — стрельба из винтовки с трех позиций (50 м);

    Бронзовыми призерами стали:

    Ирина Юнусметова и Валерий Рахимжан — ПП-микс;

    Ирина Юнусметова, Ольга Аксенова и Сауле Алимбек — стрельба из пистолета с 25 метров;

    Елизавета Безрукова и Ислам Сатпаев — ВП-микс.


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