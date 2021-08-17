Лучших спортсменов отметили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости страны и Дня спорта в Есильском районе прошел круглый стол «Дені сау ұрпақ – ұлт құндылығы» с участием тренерского состава и спортсменов, защищающих честь района, области, республики на различных соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В мероприятии принял участие заместитель акима района Нурлан Саматов, который поздравил присутствующих с профессиональным праздником.

«В районе уделяется особое внимание развитию массового спорта. Создаются все необходимые условия для занятий физической культурой и спортом, что способствует укреплению здоровья и популяризации здорового образа жизни среди населения. Наши спортсмены достойно представляют район на масштабных спортивных аренах. Мы по праву гордимся достижениями известных спортсменов, радуемся успехам юных, принимающих эстафету из рук мастеров спорта. Желаю Вам новых спортивных достижений и побед», - отметил в своей приветственной речи Нурлан Саматов.

В ходе встречи собравшиеся обсудили текущую ситуацию в спортивной сфере района, а также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития физической культуры и спорта.

В завершении мероприятия заместитель акима района вручил тренерам и спортсменам благодарственные письма.

Среди награждаемых выпускник Есильской детско-юношеской спортивной школы Бекзат Баймуратов. Юноша имеет множество достижений в различных видах спорта. Бекзат является мастером спорта РК по боевому самбо и грэпплингу, кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою и вольной борьбе. Имеет звания чемпиона Казахстана и серебряного призера международного турнира «Asia open» по грэпплингу, чемпиона и призера республиканских турниров по рукопашному бою, призера чемпионата Казахстана по боевому самбо, чемпиона Казахстана этого года по грэпплингу.

Еще один из талантливых спортсменов, являющийся также воспитанником районной детско-юношеской спортивной школы, Ильяс Сайфулин. Молодой спортсмен завоевал бронзовую медаль на прошедшем недавно в Болгарии юношеском чемпионате мира по ММА.

К слову, в районах и городах Акмолинской области огромное внимание уделяется привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой. На сегодня в 29 спортивных школах занимаются более 15 тысяч юных атлетов.