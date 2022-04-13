Лучших спортсменов и тренеров наградили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае прошла торжественная церемония чествования лучших спортсменов и тренеров Костанайской области по итогам 2021 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов наградил лучших спортсменов и тренеров Костанайской области. Среди них - участники летних Олимпийских игр и Параолимпийских игр: Надежда Рябец и Джумабаева Айсулу, Кузин Денис, Пухкало Виталий и Березин Юрий, а также ведущие спортсмены и тренеры региона по итогам года.

Архимед Мухамбетов наградил денежными сертификатами и памятными статуэтками 47 лучших спортсменов и тренеров за вклад в развитие физической культуры и спорта, из них 11 - участники Олимпийских игр 2021 и 2022 годов. Также глава региона вручил четыре ведомственные награды и удостоверение Министерства культуры и спорта РК.

«Развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений социального развития Республики Казахстан. Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым неоднократно подчеркивалась необходимость создания условий для развития массовой физической культуры и спорта среди всех возрастов населения, - отметил Архимед Мухамбетов. — В текущем году на развитие сферы физической культуры и спорта в бюджете области предусмотрено 12,8 млрд тенге. По поручению Президента Республики в области реализуется государственный спортивный заказ, на это в бюджете области предусмотрено 500 млн тенге, что позволило обеспечить доступ более семи тысячам детей, в том числе и из многодетных и малообеспеченных семей, к бесплатным занятиям в спортивных секциях»,-отметил аким области.

Стоит отметить, что областные спортивные федерации проводят работу по развитию 149 видов спорта. Также работу по подготовке спортивного резерва проводят 30 детско-юношеских спортивных школ, спортивные клубы, центр подготовки олимпийского резерва и школа высшего спортивного мастерства.

В прошлом году, к примеру, в регионе подготовлено 92 мастера спорта Республики Казахстан, девять мастеров спорта международного класса, 1120 призеров чемпионатов и Кубков Республики Казахстан.

Глава региона также напомнил, что спортсмены, входящие в национальные сборные, за результаты на международных и республиканских соревнованиях получают денежные выплаты. В прошлом году выплаты получали 149 спортсменов и 62 тренера, на что было направлено 172 миллиона тенге.