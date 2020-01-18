Лучших спортсменов и тренеров наградили в Ассоциации боевых искусств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация боевых искусств Казахстана наградила лучших спортсменов и тренеров в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе II конгресса Ассоциации боевых искусств, который проходит в Нур-Султане, были отмечены лучшие спортсмены и тренеры 2019 года в четырех направлениях - карате, полноконтактные виды спорта, единоборства, единоборства ММА.

По направлению карате звание лучшего спортсмена получил спортсмен Федерации «Шинкиокушинкай карате», чемпион мира по карате киокушинкай Владимир Артюшин. В данном направлении звание лучшего тренера получил тренер Федерации «Киокушинкай кан - карате» Азамат Такенов.

В направлении полноконтактных видов спорта звание лучшего спортсмена досталась Алмазу Сарсембекову из федерации «Муай-тай», также в данном направлении лучшим тренером стал Валерий Когай, представляющий Ассоциацию «Таэквондо ИТФ».

В направлении единоборств лучшей спортсменкой стала Молдир Мекенбаева. Она представляет республиканскую федерацию Джиу-джитсу. А звание лучшего тренера досталось Болату Кожахметову из Казахстанской федерации спортивного и боевого самбо.

В направлении ММА звание лучшего спортсмена выиграл Багдат Жубаныш из Объединенной федерации казахстанского смешанного боевого единоборства ММА, а лучшим тренером стал Нурлан Мамыралиев.

Победители были награждены от имени Ассоциации боевых искусств Казахстана благодарственными письмами и подарками.

Ранее сообщалось, что Карим Масимов ушел с поста президента Ассоциации и стал почетным президентом.

Тем временем новым главой АБИК избран ранее занимавший пост вице-президента Ассоциации Ануар Садыкулов.



