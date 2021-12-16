Лучших сотрудников и почетных ветеранов наградили в ДП Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Кызылординской области прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности акима Кызылординской области, начальник ДКНБ по Кызылординской области и городу Байконур, руководство департамента полиции, ветераны органов внутренних дел.

На торжественном мероприятии выступил начальник департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан, который поздравил гостей и сотрудников с 30-летием Независимости Республики Казахстан. Он зачитал поздравительное письмо министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. «Поздравляю всех ветеранов, сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей с 30-летием Независимости Республики Казахстан. Особую признательность выражаю нашим ветеранам за преданность профессии, вклад в воспитание молодых специалистов, формирование у них высоких нравственных ценностей, чувства патриотизма и любви к Родине. В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе на благо процветания нашей Родины – Республики Казахстан!», – отметил он.

На торжественном мероприятии сотрудники полиции, добросовестно исполнявшие служебные обязанности и добившиеся высоких результатов в работе, приказом акима области, приказом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и ДКНБ по Кызылординской области и городу Байконуру, приказом МВД РК и начальника департамента полиции Кызылординской области получили различные награды.

С поздравительной речью выступил исполняющий обязанности акима области Нурлан Тилешев и наградил благодарственным письмом за безупречную службу двух ветеранов и 11 сотрудников полиции. Также с поздравительной речью выступил начальник ДКНБ по Кызылординской области и городу Байконуру Асылан Рахимов. За вклад в обеспечение национальной безопасности, а также в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан грамотой КНБ Республики Казахстан награжден один сотрудник, благодарственным письмом – три сотрудника, приказом ДКНБ – восемь сотрудников. Медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» награждены начальник ОКУ Абильхан Маштаев, заместитель начальника управления по противодействию экстремизму Куанышбек Уразов. Нагрудным знаком «Почетный сотрудник органов внутренних дел» награжден начальник Представительства МВД в городе Байконуре Алтынбек Ахметов. За долгую и добросовестную службу в органах внутренних дел, большой вклад в укрепление правопорядка и законности, активное участие в воспитании молодых сотрудников в духе казахстанского патриотизма и в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан нагрудным знаком «Почетный ветеран Министерства внутренних дел» награждены четыре ветерана, Грамотой – пять ветеранов. Приказом начальника департамента полиции Кызылординской области награждены 307 сотрудников.



