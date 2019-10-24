Лучших соцработников наградили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном центре поддержки института семьи «Жануя» поздравили соцработников с их профессиональным праздником - Днем работников системы социальной защиты, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Виновников торжества с их праздником поздравил заместитель акима столицы Бахтияр Макен.

«Сегодня соцподдержку и всевозможную помощь получают более 158 тысяч человек - жители нашей столицы. Это ветераны войны, лица с ограниченными возможностями, малообеспеченные семьи - взрослые и дети и в целом все люди, которые нуждаются, находятся в сложной жизненной ситуации. Эта огромная работа требует от вас душевного тепла, ответственности и высокого профессионализма», - подчеркнул Бахтияр Макен.

Он поблагодарил соцработников за их нелегкий, но столь необходимый труд для общества. По его словам, в настоящее время в сфере городской социальной защиты трудится около тысячи специалистов. Они ежедневно работают по всем видам помощи, направлениям.

Поздравления продолжились церемонией награждения лучших работников социальной сферы и победителей конкурса «Лучший соцработник в системе социальной защиты». Им вручили благодарственные письма от Министерства труда и социальной защиты населения РК и акимата города.



