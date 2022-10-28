Лучших социальных работников наградили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня работников системы социальной защиты, который отмечается в последнее воскресенье октября, во Дворце мира и согласия прошла торжественная церемония награждения лучших работников сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем приветственном слове министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова отметила исключительный вклад работников сферы социальной защиты в повышение качества жизни пожилых людей и лиц с инвалидностью, многодетных и малообеспеченных семей, безработных граждан и других социально уязвимых категорий населения.

«На вас ложатся проблемы людей, нуждающихся в особом внимании и заботе. Ваша работа требует не только трудолюбия и добросовестного отношения к делу, но и душевной чуткости, огромного терпения, умения сопереживать. Люди с горячим сердцем, для которых оказание необходимой помощи гражданам является главным долгом – наши герои, которые вносят значительный вклад в укрепление страны. Именно ваше участие и поддержка вселяют в людей уверенность, дают силы для преодоления тяжелых жизненных испытаний. К чужой беде привыкнуть невозможно, потому что возвращать к жизни и дарить надежду – это и есть жизнь. Спасибо вам за все! В этот торжественный день желаю вам здоровья, благополучия, счастья, мира и добра. С профессиональным праздником – Днем работников социальной защиты!», – сказала Тамара Дуйсенова.

Глава ведомства рассказала участникам мероприятия о предстоящей модернизации системы оказания специальных социальных услуг, новых мерах социальной поддержки семей с детьми, совершенствовании системы пенсионного обеспечения граждан, переходе на проактивный формат оказания государственных услуг благодаря внедрению Цифровой карты семьи и других мерах поддержки, предусмотренных в проекте Социального кодекса РК.

Министр наградила орденом «Құрмет» руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по Северо-Казахстанской области Мереке Мухамедьярова, имеющего стаж работы в системе социальной защиты 27 лет. Этой же награды удостоены заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по Карагандинской области Наталья Крюкова, посвятившая отрасли 33 года, а также советник генерального директора Государственного фонда социального страхования Айнахан Берикова, начавшая свой трудовой путь 26 лет назад в районном отделе соцзащиты Алматы.

Заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по Костанайской области Айнур Сатаева, работающая в отрасли 25 лет, награждена медалью «Ерен еңбегі үшін». Медалью «Шапағат» отмечена заместитель директора департамента финансов Минтруда и соцзащиты РК Маржан Раимбекова.

За многолетний добросовестный труд в социально-трудовой сфере, а также высокие результаты в трудовой деятельности ведомственную медаль «Еңбек ардагері» из рук министра получили Муханмадияр Баяндиев – ветеран, пенсионер инспекции труда Туркестанской области, Дина Талданбаева – руководитель отдела занятости и социальных программ Жетысуской области, Айсулу Агжанова – специалист департамента Комитета труда и социальной защиты по Мангыстауской области.

Также поздравительное письмо министра в связи с 65-летием вручено Сауле Дюсеновой. Сауле Сагинтаевна долгие годы возглавляла Центр по выплате пенсий, а также Государственный фонд социального страхования.

В ходе торжественной церемонии награды получили всего 88 работников системы социальной защиты из различных регионов страны. Орденом «Құрмет» награждены 3 человека, медалью «Ерен еңбегі үшін» – 4 сотрудника, медалью «Шапағат» – 1 человек, ведомственной медалью «Еңбек ардагері» – 10 работников. Нагрудный знак «Әлеуметтік – еңбек саласының үздігі» вручен 21 человеку. Почетной грамотой Республики Казахстан награжден 1 человек. 19 работников сферы получили почетную грамоту профильного ведомства, благодарственным письмом Минтруда и соцзащиты РК отмечены 29 сотрудников.

В ходе торжественного мероприятия работников сферы социальной защиты порадовали праздничным концертом.