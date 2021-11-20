Лучших следователя, криминалиста и дознавателя выбрали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги республиканского конкурса «Лучший следователь, дознаватель и криминалист МВД РК», проведенного по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева о подготовке и повышении уровня кадрового потенциала органов внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Конкурс организован следственным и оперативно-криминалистическим Департаментами Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Республиканский этап конкурса прошел на базе Карагандинской академии МВД РК имени Баримбека Бейсенова. В нем приняли участие 58 следователей, дознавателей и криминалистов, прошедших отбор в областях и городах. Среди участников были мастера спорта, лучшие стрелки, сотрудники, отличившиеся на службе и получившие медали «Ерлігі үшін» и «Халық алғысы» от Главы государства. Конкурс состоял из четырех этапов. На первом этапе участники решали ситуационные задания, показали, как нужно действовать криминалисту, следователю и дознавателю на месте происшествия. На втором этапе полицейские написали эссе на тему «Моя профессия – моя гордость». На третьем этапе конкурсанты прошли тестирование на знание законодательства. А на последнем – офицеры продемонстрировали свое мастерство по огневой подготовке. При подведении итогов конкурса, который длился три дня, жюри определило лучших в своем деле.

«В раскрытии преступления важна общая работа следователей, дознавателей и криминалистов. Цель данного конкурса – совершенствование работы этих трех служб, стимулирование сотрудников», – отметил в своем обращении министр Ерлан Тургумбаев.

От имени министра награду победителям в торжественной обстановке вручил заместитель главы ведомства Кайрат Сунтаев. По результатам слета лучшими в своей категории признаны: старший следователь СУ ДП Акмолинской области Арман Кожахметов – «Лучший следователь», старший дознаватель Жанакорганского ОП ДП Кызылординской области Бакытжан Абжалов – «Лучший дознаватель», криминалист ОКУ ДП Жамбылской области Ержан Утебаев – «Лучший криминалист». Другим участникам также вручены благодарственные письма и памятные подарки.