Лучших следователей определили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском областном департаменте полиции определили лучшего следователя, следственное подразделение, криминалиста, криминалистическое подразделение и лучшее сельское следственное подразделение. Все они проходят отбор по качественным и количественным показателям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Карагандинской области подвели итоги работы следственных и оперативно-криминалистических подразделений региона за 2019 год. Была дана оценка работы территориальным подразделениям. Также руководство департамента поставило задачи на текущий год, довело до личного состава требования и задачи руководства МВД и ДП.

Одним из основных требований руководства департамента - это минимизирование жалоб и обращений со стороны участников уголовного процесса, исключение волокиты расследования, недопущение нарушения конституционных прав граждан и улучшение качества расследования. Кроме того, была отмечена работа лучших подразделений, наиболее отличившиеся сотрудники были поощрены грамотами.

Лучшим следователем Карагандинской области признан старший следователь отдела полиции города Сатпаева старший лейтенант полиции Максат Кенжебек.

Лучшим следственным подразделением по итогам 2019 года признано следственное отделение ОП города Сатпаева.

Лучшим сельским следственным подразделением признано следственное отделение ОП города Приозерска.

Лучшим криминалистом Карагандинской области назвали криминалиста Октябрьского отдела полиции Султана Жандыбаева.

Лучшим криминалистическим подразделением признано оперативно-криминалистическое отделение Юго-восточного отдела полиции города Караганды.